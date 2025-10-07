Чима Монеке о Ти Джей Шортсе: «Скажу честно – мне кажется, он не подходит «Панатинаикосу»

Чима Монеке считает, что «Панатинаикос» неправильно использует Ти Джей Шортса.

«Скажу честно – мне кажется, Ти Джей не подходит «Панатинаикосу ». Даже Джеди Осман, который вернулся после травмы пока не выходит в старте. Боюсь, что закрывать матчи будут Кендрик Нанн, Джериан Грант, Джеди Осман, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс.

Это мое мнение. Просто не думаю, что игрок, который мог завоевать MVP в прошлом сезоне, перешел бы в какую-либо другую команду и, после первой игры, где он провел всего 10 минут, не вышел бы в стартовом составе во второй.

Они потратили кучу денег лишь для того, чтобы он не оказался в «Олимпиакосе»?

Он – стартовый разыгрывающий, ему нужен мяч. И вы это знали, когда подписывали контракт» – заявил форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке .