Чима Монеке о Ти Джей Шортсе: «Скажу честно – мне кажется, он не подходит «Панатинаикосу»
Чима Монеке считает, что «Панатинаикос» неправильно использует Ти Джей Шортса.
«Скажу честно – мне кажется, Ти Джей не подходит «Панатинаикосу». Даже Джеди Осман, который вернулся после травмы пока не выходит в старте. Боюсь, что закрывать матчи будут Кендрик Нанн, Джериан Грант, Джеди Осман, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс.
Это мое мнение. Просто не думаю, что игрок, который мог завоевать MVP в прошлом сезоне, перешел бы в какую-либо другую команду и, после первой игры, где он провел всего 10 минут, не вышел бы в стартовом составе во второй.
Они потратили кучу денег лишь для того, чтобы он не оказался в «Олимпиакосе»?
Он – стартовый разыгрывающий, ему нужен мяч. И вы это знали, когда подписывали контракт» – заявил форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Amerikanos24 Triple Threat Show
