0

Чима Монеке о Ти Джей Шортсе: «Скажу честно – мне кажется, он не подходит «Панатинаикосу»

Чима Монеке считает, что «Панатинаикос» неправильно использует Ти Джей Шортса.

«Скажу честно – мне кажется, Ти Джей не подходит «Панатинаикосу». Даже Джеди Осман, который вернулся после травмы пока не выходит в старте. Боюсь, что закрывать матчи будут Кендрик Нанн, Джериан Грант, Джеди Осман, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс.

Это мое мнение. Просто не думаю, что игрок, который мог завоевать MVP в прошлом сезоне, перешел бы в какую-либо другую команду и, после первой игры, где он провел всего 10 минут, не вышел бы в стартовом составе во второй.

Они потратили кучу денег лишь для того, чтобы он не оказался в «Олимпиакосе»?

Он – стартовый разыгрывающий, ему нужен мяч. И вы это знали, когда подписывали контракт» – заявил форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке.

Кто лучший американский игрок в НБА?4298 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Amerikanos24 Triple Threat Show
Ти Джей Шортс
logoПанатинаикос
logoЕвролига
logoЧима Монеке
logoчемпионат Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. 22+7 от Диноса Митоглу помогли «Панатинаикосу» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» победил «Марусси»
5 октября, 14:56
Эргин Атаман: «Панатинаикос» сейчас хуже, чем в последние 2 года»
4 октября, 19:50
Ти Джей Шортс официально присоединился к «Панатинаикосу»
26 июня, 09:09Фото
Главные новости
Жена и четверо детей Янниса Адетокумбо переехали в Афины
854 минуты назад
Стали известны бюджеты команд чемпионата Франции на сезон 2025/26: «Монако» и «Париж» возглавили список
сегодня, 16:39
«Даллас» подписал контракт с Дэлано Бэнтоном
1сегодня, 16:02
«Второе решение» Леброна Джеймса оказалось рекламой алкоголя
76сегодня, 15:46
Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек»
3сегодня, 15:05
Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры
7сегодня, 14:33
Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»
сегодня, 14:18
Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»
1сегодня, 13:55
Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»
7сегодня, 13:34
Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена
3сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Блэйк Уэсли о Яне Ханьсэне: «Ничего подобного я раньше не видел. Уверен, он получит награду «Новичка года»
35 минут назад
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:21
Еврокубок. «Бешикташ» играет с «Лондон Лайонс», «Нептунас» принимает «Клуж» и другие матчи
51 минуту назадLive
Эван Фурнье может пропустить матчи против «Дубая» и «Панатинаикоса»
сегодня, 15:21
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
1сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57