Норман Пауэлл: «Клипперс» говорили, что не хотят меня обменивать, мы обсуждали продление. Но в итоге обменяли»
Норман Пауэлл раскрыл детали переговоров с «Клипперс».
«Если быть откровенным, мы обсуждали продление с «Клипперс», его условия. Мне говорили, что не хотят меня обменивать, что хотят, чтобы я остался – все такое. Но в итоге они меня обменяли», – сказал 32-летний баскетболист «Майами».
Также Пауэлл прокомментировал ситуацию с его переговорами о продлении контракта с «Майами»: «Если честно, я вообще об этом не думаю. Совсем. В любой год, контрактный или на пороге продления, моя задача – сосредоточиться на баскетболе и помогать команде побеждать. Все остальное решится само собой. Это вне моего контроля».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The South Florida Sun Sentinel
