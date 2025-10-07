Джейлен Браун: «Это, пожалуй, моя самая тяжелая предсезонка с точки зрения физической подготовки»

Звезда «Селтикс» отметил интенсивность и высокий темп тренировочного лагеря.

«Думаю, это, пожалуй, моя самая тяжелая предсезонка с точки зрения физической подготовки и нагрузки.

Команда стремится играть в быстром темпе, сохраняя при этом собранность и контроль над действиями.

Мы хотим быть самой умной командой на площадке – изучаем видео, чтобы все знали схемы и варианты действий.

У нас появились новые игроки, впереди много возможностей, и это меня вдохновляет. Мы не хотим постепенно входить в сезон. С первого предсезонного матча – сразу в бой», – сказал Браун .