Шэмс Чарания: «Леброн начал наращивать нагрузку, но, скорее всего, пропустит всю предсезонку»

Леброн Джеймс сосредоточен на подготовке к стартовому матчу сезона.

«Леброн начал наращивать нагрузку, уже выходит на площадку. Но, по моей информации, он, скорее всего, пропустит всю предсезонку, для того быть готовым к стартовому матчу регулярного сезона против «Голден Стэйт», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания .

Леброн Джеймс готовится к своему 23-у сезону в НБА , в прошлом чемпионате игрок провел 70 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.