Шэмс Чарания: «Леброн начал наращивать нагрузку, но, скорее всего, пропустит всю предсезонку»
Леброн Джеймс сосредоточен на подготовке к стартовому матчу сезона.
«Леброн начал наращивать нагрузку, уже выходит на площадку. Но, по моей информации, он, скорее всего, пропустит всю предсезонку, для того быть готовым к стартовому матчу регулярного сезона против «Голден Стэйт», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Леброн Джеймс готовится к своему 23-у сезону в НБА, в прошлом чемпионате игрок провел 70 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.
Кто лучший американский игрок в НБА?4376 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
