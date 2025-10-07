Кармело Энтони: «Верю, что «Никс» будут первым номером на Востоке»
Кармело Энтони уверен, что «Нью-Йорк» обладает всем необходимым, чтобы побеждать.
«Они готовились к этому моменту последние три-четыре года. У команды есть все, для того, чтобы побеждать.
У нас, возможно, лучший снайпер среди больших игроков в истории баскетбола – Карл-Энтони Таунс. Есть Джейлен Брансон, который отлично управляет игрой.
Я смотрел их игры в предсезонке, увидел быстрый темп, увидел систему, по которой они играют. Я просто верю, что «Никс» будут первым номером на Востоке», – заявил Энтони.
Кто лучший американский игрок в НБА?4338 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: New York Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости