Блэйк Уэсли о Яне Ханьсэне: «Ничего подобного я раньше не видел. Уверен, он получит награду «Новичка года»
Защитник «Трэйл Блэйзерс» высоко оценил талант новичка Яна Ханьсэня.
«Он потрясающий, великолепный игрок. Очень талантливый. Ничего подобного я раньше не видел. Он будет важен для нас.
Считаю, что он станет «Новичком года». Я сказал это еще на медиадне. Чувствую, что он получит эту награду», – сказал Блэйк Уэсли.
Китайский центровой Ян Ханьсэнь был выбран «Портлендом» под 16-м пиком на драфте-2025.
Источник: официальный Youtube-канал «Портленда»
