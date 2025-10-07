  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Блэйк Уэсли о Яне Ханьсэне: «Ничего подобного я раньше не видел. Уверен, он получит награду «Новичка года»
Блэйк Уэсли о Яне Ханьсэне: «Ничего подобного я раньше не видел. Уверен, он получит награду «Новичка года»

Защитник «Трэйл Блэйзерс» высоко оценил талант новичка Яна Ханьсэня.

«Он потрясающий, великолепный игрок. Очень талантливый. Ничего подобного я раньше не видел. Он будет важен для нас.

Считаю, что он станет «Новичком года». Я сказал это еще на медиадне. Чувствую, что он получит эту награду», – сказал Блэйк Уэсли.

Китайский центровой Ян Ханьсэнь был выбран «Портлендом» под 16-м пиком на драфте-2025.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Портленда»
logoПортленд
logoЯн Ханьсэнь
logoНБА
logoБлэйк Уэсли
