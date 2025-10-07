  • Спортс
Донатас Мотеюнас: «Я не пропустил ни одной игры Евролиги за последние четыре сезона – это о чем-то говорит»

Донатас Мотеюнас прибыл в «Црвену Звезду» в оптимальной форме.

«Когда я услышал об интересе со стороны «Црвены Звезды», моя реакция была однозначной – вариантов было немного. Я сразу понял, что хочу сюда.

Я не пропустил ни одного матча Евролиги за последние четыре сезона – это о чем-то говорит. В последние четыре-пять месяцев я усердно тренировался, готовился и теперь готов выкладываться на все 100%», – сказал 35-летний литовский форвард.

Следующий матч «Црвены Звезды» в рамках Евролиги состоится 10 октября, белградская команда на выезде сыграет с «Фенербахче».

