5

Сергей Моня возглавил департамент национальных и резервных сборных команд в РФБ

Сергей Моня получил важное назначение в РФБ.

Прославленный форвард возглавил департамент национальных и резервных сборных команд. 

В составе сборной России Моня стал чемпионом Европы-2007, бронзовым призером Евробаскета-2011 и, наконец, завоевал олимпийскую бронзу Лондона-2012. Его славная карьера игрока продолжалась почти 23 года.

Сергей добился больших успехов и на клубном уровне. Он является четырехкратным чемпионом России (в составе ЦСКА-02/03-04/05 и «Зенита»-21/22) и двукратным обладателем Кубка Европы в составе «Химок». Дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ («Химки»-10/11 и «Зенит»-21/22), признавался самым ценным игроком Матча Всех Звезд ПБЛ-2011. Выступал в НБА.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал назначение 41-летнего Мони.

«Здорово, что Сергей теперь с нами. У него огромное количество заслуг в национальной сборной. На протяжении долгих лет знаю его как прекрасного, порядочного человека. Счастлив, что он присоединился к моей команде.

Когда-то в сборной России у нас существовала преемственность: в 2007 году капитаном был я, затем эти обязанности перешли к Виктору Хряпе, потом – к Сергею Моне. Буду рад продолжить совместную работу и вместе развивать новые совместные проекты», – сказал Кириленко.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoсборная России
logoАндрей Кириленко
logoРФБ
logoСергей Моня
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «Большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения в олимпийскую семью»
26 декабря 2024, 19:33
Андрей Кириленко: «Сборная России готова играть хоть завтра в любом отборочном турнире»
128 ноября 2024, 15:32
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
24 ноября 2024, 15:49
Андрей Кириленко о сборной: «Ребята талантливые, умеющие играть, но в какой‑то момент теряются и не проявляется лидер»
23 ноября 2024, 19:03
Рекомендуем
Главные новости
«Хьюстон» и «Портленд» ведут переговоры по Роберту Уильямсу
214 минут назад
Омари Спеллмен покинул «Зенит»
33 минуты назад
Чендлер Парсонс: «Энтони Эдвардс – самый зрелищный игрок в НБА»
353 минуты назад
«Не хватает ярких звезд». Журналист Боб Райан объяснил, почему в НБА исчезают принципиальные соперничества
5сегодня, 18:28
Кевин Дюрэнт о финальной серии 2017 года: «Это был пик баскетбола»
10сегодня, 18:05
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Баффалос»
сегодня, 17:39
«Лейкерс» не планируют обменивать оба своих пика первого раунда
14сегодня, 17:33
Единая лига ВТБ. «Енисей» на выезде победил «Астану», отыграв отставание в 17 очков
2сегодня, 17:18
Джеремайя Мартин выбыл на несколько недель из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 17:01
Энтони Эдвардс смазал 12 подряд бросков на победу или на равный счет на последних 5 секундах. Больше промахов только у Леброна Джеймса
14сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Тиммы: «Либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват в смерти собаки, и все мои связи с ними оборвались»
337 минут назад
Еврокубок. «Клуж» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» примет «Тренто»
сегодня, 17:22Live
Иван Ухов: «Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Алексей Швед, не будет»
сегодня, 16:27
Алексей Швед о 2-м номере: «У моего папы день рождения 2 января, и такого номера у меня еще не было»
сегодня, 16:10
Амен Томпсон о поражении от брата Осара: «Даже не буду открывать телефон»
7сегодня, 15:44
Андрей Кириленко: «Без Марии Крымовой будет очень тяжело МБА в «Финале четырех» Кубка России и нашей сборной на турнире в Белоруссии»
сегодня, 15:28
Дуэйн Вашингтон вернулся после 10-дневного отсутствия из-за вируса
сегодня, 14:33
Бруну Фернанду надеется продолжить выступать в НБА
1сегодня, 13:14
Долтон Хоммес из «Парижа» возобновил тренировки после пропуска 4 с половиной месяцев
сегодня, 09:59
«Отдавайте свои чертовы голоса». Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за Кейда Каннингема на Матч звезд
2сегодня, 04:44Видео
Рекомендуем