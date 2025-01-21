Сергей Моня возглавил департамент национальных и резервных сборных команд в РФБ

Сергей Моня получил важное назначение в РФБ.

Прославленный форвард возглавил департамент национальных и резервных сборных команд.

В составе сборной России Моня стал чемпионом Европы-2007, бронзовым призером Евробаскета-2011 и, наконец, завоевал олимпийскую бронзу Лондона-2012. Его славная карьера игрока продолжалась почти 23 года.

Сергей добился больших успехов и на клубном уровне. Он является четырехкратным чемпионом России (в составе ЦСКА-02/03-04/05 и «Зенита»-21/22) и двукратным обладателем Кубка Европы в составе «Химок». Дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ («Химки»-10/11 и «Зенит»-21/22), признавался самым ценным игроком Матча Всех Звезд ПБЛ-2011. Выступал в НБА.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал назначение 41-летнего Мони.

«Здорово, что Сергей теперь с нами. У него огромное количество заслуг в национальной сборной. На протяжении долгих лет знаю его как прекрасного, порядочного человека. Счастлив, что он присоединился к моей команде.

Когда-то в сборной России у нас существовала преемственность: в 2007 году капитаном был я, затем эти обязанности перешли к Виктору Хряпе, потом – к Сергею Моне. Буду рад продолжить совместную работу и вместе развивать новые совместные проекты», – сказал Кириленко.