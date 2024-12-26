Андрей Кириленко: «Большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения в олимпийскую семью»

Андрей Кириленко считает маловероятным участие России в Олимпиаде 2028 года.

«В нынешних условиях сборная максимально обновлена: пробуются ребята, которые пришли с прицелом на следующие пять-шесть лет и даже больше. Поэтому я рад, что такой тренер, как Зоран , продолжает свою работу с национальной командой.

Несмотря на то что мы поддерживаем с коллегами из ФИБА хорошие отношения, глобально ситуация зависит не от нас. Шанс вернуться есть всегда, но считаю маловероятным возобновить участие в той же Олимпиаде через четыре года. При этом большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения и в олимпийскую семью, и в семью международного баскетбола. Необходимо только дождаться снижения градуса напряженности в политической ситуации», – сказал президент РФБ .