Андрей Кириленко: «Большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения в олимпийскую семью»
Андрей Кириленко считает маловероятным участие России в Олимпиаде 2028 года.
«В нынешних условиях сборная максимально обновлена: пробуются ребята, которые пришли с прицелом на следующие пять-шесть лет и даже больше. Поэтому я рад, что такой тренер, как Зоран, продолжает свою работу с национальной командой.
Несмотря на то что мы поддерживаем с коллегами из ФИБА хорошие отношения, глобально ситуация зависит не от нас. Шанс вернуться есть всегда, но считаю маловероятным возобновить участие в той же Олимпиаде через четыре года. При этом большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения и в олимпийскую семью, и в семью международного баскетбола. Необходимо только дождаться снижения градуса напряженности в политической ситуации», – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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