  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Кириленко: «Большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения в олимпийскую семью»
0

Андрей Кириленко: «Большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения в олимпийскую семью»

Андрей Кириленко считает маловероятным участие России в Олимпиаде 2028 года.

«В нынешних условиях сборная максимально обновлена: пробуются ребята, которые пришли с прицелом на следующие пять-шесть лет и даже больше. Поэтому я рад, что такой тренер, как Зоран, продолжает свою работу с национальной командой.

Несмотря на то что мы поддерживаем с коллегами из ФИБА хорошие отношения, глобально ситуация зависит не от нас. Шанс вернуться есть всегда, но считаю маловероятным возобновить участие в той же Олимпиаде через четыре года. При этом большая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения и в олимпийскую семью, и в семью международного баскетбола. Необходимо только дождаться снижения градуса напряженности в политической ситуации», – сказал президент РФБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Кириленко
logoРФБ
logoсборная России
logoЗоран Лукич
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони, Газоль, Ховард, Стаудемайр и Риверс впервые номинированы на включение в Зал славы. В списке кандидатов также Кириленко, Кондрашин и Холден
2020 декабря, 07:29
Андрей Кириленко о Егоре Демине в его майке: «Приятно, когда следующее поколение отдает дань уважения тем, кто был перед ними»
117 декабря, 17:42
Андрей Кириленко о Янисе Тимме: «Один из сильнейших латвийских игроков, особенно в начале международной карьеры»
117 декабря, 15:32
Менеджер НБА: «2 года назад Купер Флэгг напоминал мне Андрея Кириленко, но теперь я так не думаю»
2416 декабря, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
Серхио Юль стал рекордсменом по количеству сыгранных минут в Евролиге, обойдя Вассилиса Спанулиса
4 минуты назад
Евролига. «Монако» победил «Анадолу Эфес», «Маккаби» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
13 минут назадLive
Благодаря Юки Кавамуре «Мемфис» обошел «Голден Стэйт» и «Лейкерс» по популярности в Японии
16 минут назад
Тайлер Хирро о слухах про Джимми Батлера: «Никак не отреагировал. Не брал телефон до сегодняшнего утра»
33 минуты назад
Эрик Споэльстра: «Мы хотим, чтобы Джимми Батлер оставался здесь. Нет никаких «если», «и» или «но»
143 минуты назад
Опубликована таблица с доходами 200 спортивных клубов в 2023 году
2сегодня, 19:22Фото
Пэт Райли: «Мы не обмениваем Джимми Батлера»
10сегодня, 18:52
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» победил МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН»
9сегодня, 18:44
«Чикаго» готов обменять Николу Вучевича на драфт-пики 2-го раунда
12сегодня, 18:11
Агент Джимми Батлера отказался прокомментировать сообщение Шэмса Чарании о том, что игрок предпочел бы обмен
сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» одержал победу над «Бешикташем»
11 минут назад
«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом
сегодня, 14:39
Валерий Лиходей продолжит карьеру в грозненском «Динамо»
сегодня, 14:10
Филипп Гафуров перейдет из ЦСКА-2 в медиакоманду HOOPS
3сегодня, 13:28
Эл Джей Фигероа продолжит карьеру в «Арисе»
сегодня, 11:30
Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»
сегодня, 11:15
Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА
сегодня, 09:15
«Монако» вывел Фуркана Коркмаза из состава команды в заявке на Евролигу
сегодня, 08:15
Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нантером»
сегодня, 07:59
Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»
вчера, 20:25
Рекомендуем