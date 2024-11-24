  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
0

Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»

Андрей Кириленко подвел итоги Кубка Дружбы.

«Соперник был слабее, чем в пятницу. Сегодня очень хорошо бросали, была хорошая командная игра, но не надо себя обманывать, сборная Ливии на сегодня нам уступает. Мы ее очень мало знаем, а команда Туниса в последнее время является лидером африканского баскетбола.

Итоги турнира и отзывы мы получили очень позитивные. Тунисцы и ливийцы получили отличную возможность посмотреть нашу страну и сыграть с нами, и для нас любой соперник сейчас важен», – отметил президент РФБ.

В воскресенье сборная России разгромила команду Ливии со счетом 108:60 и стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Москве. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoсборная Туниса
товарищеские матчи
logoАндрей Кириленко
Сборная Ливии
logoРФБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
15сегодня, 14:45
Михаил Дулкай о Егоре Демине: «Российский игрок входит в Топ-10 драфта — это супер»
сегодня, 14:24
Антон Астапкович о матче против Туниса: «Надо упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться»
1сегодня, 12:06
Станислав Еремин: «На Кубке Дружбы можно было проверить молодежную сборную России»
вчера, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Майами» сыграет с «Далласом» и другие матчи
325 минут назад
Евробаскет-2025. Литва сыграет с Северной Македонией, Греция принимает Великобританию и другие матчи
26 минут назадLive
Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
сегодня, 16:00Фото
Пол Пирс: «Джеймс Харден прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков»
7сегодня, 15:42
Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»
7сегодня, 14:54
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
15сегодня, 14:45
Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»
20сегодня, 14:34
Алонзо Моурнинг: «Зака Иди ждет отличная карьера»
сегодня, 14:29
Тони Аллен: «Нет ничего приятнее, чем обыграть Дока Риверса»
сегодня, 13:48
«Монако» и Вассилис Спанулис согласовали условия контракта
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Это намного больше моего ограничения». Виктор Вембаньяма удивился, что сыграл 35 минут в матче против «Голден Стэйт»
3 минуты назад
Инсайдер Джейк Фишер: «Йонас Валанчюнас определенно доступен для обмена»
31 минуту назад
Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»
39 минут назад
Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»
56 минут назад
Михаил Дулкай о Егоре Демине: «Российский игрок входит в Топ-10 драфта — это супер»
сегодня, 14:24
Брюс Браун болельщикам, которые усомнились в его желании играть за «Торонто»: «Я хочу играть здесь, в прошлом сезоне я играл на одной ноге»
сегодня, 14:18
Си Джей Макколлум надеется вернуться в понедельник в матче против «Индианы»
2сегодня, 14:03
Майк Джеймс: «Надеюсь, что Евролига станет полностью закрытой»
сегодня, 13:59
Антон Астапкович о матче против Туниса: «Надо упасть на самое дно, чтобы оттолкнуться»
1сегодня, 12:06
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «Ожидаем скорого возвращения Джонатана Мотли»
сегодня, 10:59