Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»

Андрей Кириленко подвел итоги Кубка Дружбы.

«Соперник был слабее, чем в пятницу. Сегодня очень хорошо бросали, была хорошая командная игра, но не надо себя обманывать, сборная Ливии на сегодня нам уступает. Мы ее очень мало знаем, а команда Туниса в последнее время является лидером африканского баскетбола.

Итоги турнира и отзывы мы получили очень позитивные. Тунисцы и ливийцы получили отличную возможность посмотреть нашу страну и сыграть с нами, и для нас любой соперник сейчас важен», – отметил президент РФБ .

В воскресенье сборная России разгромила команду Ливии со счетом 108:60 и стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Москве. 22 ноября хозяева обыграли Тунис в овертайме со счетом 81:73.