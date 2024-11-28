Андрей Кириленко: «Сборная России готова играть хоть завтра в любом отборочном турнире»
Кириленко заявил, что сборная всегда готова вернуться на международную арену.
«Мы готовы играть хоть завтра в любом отборочном турнире.
Меня постоянно спрашивают, когда мы будем играть. Я не провидец, я не знаю. Но пока мы пытаемся максимум выжать из тех условий, в которых сейчас находимся», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости