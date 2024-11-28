Андрей Кириленко: «Сборная России готова играть хоть завтра в любом отборочном турнире»

Кириленко заявил, что сборная всегда готова вернуться на международную арену.

«Мы готовы играть хоть завтра в любом отборочном турнире.

Меня постоянно спрашивают, когда мы будем играть. Я не провидец, я не знаю. Но пока мы пытаемся максимум выжать из тех условий, в которых сейчас находимся», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.