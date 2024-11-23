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Андрей Кириленко о сборной: «Ребята талантливые, умеющие играть, но в какой‑то момент теряются и не проявляется лидер»

Андрей Кириленко объяснил свои слова о том, что у сборной России нет лидера.

— Зоран Лукич ответил на ваше замечание, что у команды нет лидера, но опытные ветераны — Ганькевич и Астапкович — показали себя с лучшей стороны. Может быть после таких игр наши ребята будут получать больше минут в своих командах?

— У Зорана может быть свое мнение, а у меня свое. Но мне это бросилось в глаза. Это не камень в огород Астапковича или Ганькевича. Они опытные, поиграли, были активные.

Я говорю немного о другом, даже они все равно игроки второго плана. Они не игроки, которые постоянно создают агрессию. Я говорил про человека, который бы доминировал в развитии игры. Ребята отличные и собранные, они классные, талантливые, умеющие играть, но в какой‑то момент теряются и не проявляется лидер. Не может быть такого, что лидирующее звено пропадает. У тебя должен проявляться лидер.

Если посмотреть на любую крупную команду, в них есть один‑два лидера, от которых пляшет игра. Я такого лидера не увидел. Может быть, как раз Астапкович, но на грани. Все зависимы от того, когда до них дойдет мяч. Щербенев в конце забрал мяч и был активен — мы сразу заиграли по другому. Все игроки это поняли. Опять же, это не супер критика, а то, что я вижу, в чем хотелось бы добавить, — сказал президент РФБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoЗоран Лукич
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
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