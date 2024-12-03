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Дрю Холидэй о роли Джейсона Тейтума в сборной США: «Это было странно. Но он никогда не делал из этого проблемы»

Дрю Холидэй ответил на вопрос о роли Джейсона Тейтума в сборной США.

«Было тяжело смотреть на это, потому что все хотят лучшего для своих. Я хочу, чтобы мои ребята могли проводить на площадке как можно больше минут и блистать. В то же время я понимаю, что они (в олимпийской сборной также был Деррик Уайт из «Селтикс») проявляли себя настолько профессионально, насколько это возможно. Джей Ти справлялся с этим как профессионал, он никогда не делал из этого проблемы в раздевалке.

Мы обсуждали это, но проблемой данная ситуация никогда не становилась. Мы все любим друг друга, поэтому между нами это никогда не было проблемой. Было ли это странно? Да. Мы говорим о Джейсоне Тейтуме. Он входит в пятерку лучших игроков лиги и только что выиграл титул. Один из лучших игроков в плей-офф и в финальной серии.

Когда все это происходило, да, я сочувствовал ему. Было видно, что Джей Ти расстроен, он хотел играть. Но он не дулся», – вспомнил защитник «Селтикс» и сборной США в подкасте Пола Джорджа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: PodcastP Show
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