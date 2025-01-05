Рекордные в сезоне 40 очков Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Миннесоту» (119:105)

Кейд Каннингем установил личный рекорд результативности в сезоне.

Разыгрывающий «Детройта » набрал 40 очков, 9 передач и 6 подборов, реализовав 15 из 29 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

«Пистонс» обыграли «Миннесоту» со счетом 119:105 у себя дома и одержали третью победу подряд.