Крис Пол опустил руку Виктора Вембаньямы на мяч и помог «Сперс» выиграть спорный

Крис Пол продемонстрировал смекалку в спорной ситуации.

Во второй четверти матча центровой «Мемфиса » Зак Иди оказался на паркете с мячом в руках, а находящийся рядом Виктор Вембаньяма обращался к арбитру. Защитник Крис Пол, вместо того чтобы самому бороться в неравной ситуации, схватил своего форварда за руку и опустил ее на мяч, организовав спорный между двумя «большими».

В результате вбрасывания мяч достался форварду «Сперс» Джулиану Шэмпени.

Матч закончился в пользу «Гриззлис» – 129:115.