Крис Пол опустил руку Виктора Вембаньямы на мяч и помог «Сперс» выиграть спорный
Крис Пол продемонстрировал смекалку в спорной ситуации.
Во второй четверти матча центровой «Мемфиса» Зак Иди оказался на паркете с мячом в руках, а находящийся рядом Виктор Вембаньяма обращался к арбитру. Защитник Крис Пол, вместо того чтобы самому бороться в неравной ситуации, схватил своего форварда за руку и опустил ее на мяч, организовав спорный между двумя «большими».
В результате вбрасывания мяч достался форварду «Сперс» Джулиану Шэмпени.
Матч закончился в пользу «Гриззлис» – 129:115.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BricksCenter в сети X
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