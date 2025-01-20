Чонси Биллапс убрал Шэйдона Шарпа из стартового состава из-за небрежной защиты
Шэйдон Шарп начал матч с «Чикаго» со скамейки запасных.
Шарп набрал 23 очка, 4 подбора и 3 передачи за 33 минуты в победном матче (113:102).
21-летний защитник «Портленда» был выведен из стартовой пятерки главным тренером Чонси Биллапсом из-за небрежного отношения к обороне.
«Мы провели хорошую беседу. Он сказал мне, что я должен буду изменить. Думаю, что я сделал шаг в нужном направлении. Надо будет продолжать в том же духе, и все будет в порядке», – объяснил ситуацию Шарп.
«Горжусь им. Он был сосредоточен в обороне. Это именно то, что ему нужно. Концентрация в защите поможет ему в нападении. Это заряжает его на игру», – прокомментировал результат Биллапс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oregonian
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