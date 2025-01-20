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Чонси Биллапс убрал Шэйдона Шарпа из стартового состава из-за небрежной защиты

Шэйдон Шарп начал матч с «Чикаго» со скамейки запасных.

Шарп набрал 23 очка, 4 подбора и 3 передачи за 33 минуты в победном матче (113:102).

21-летний защитник «Портленда» был выведен из стартовой пятерки главным тренером Чонси Биллапсом из-за небрежного отношения к обороне.

«Мы провели хорошую беседу. Он сказал мне, что я должен буду изменить. Думаю, что я сделал шаг в нужном направлении. Надо будет продолжать в том же духе, и все будет в порядке», – объяснил ситуацию Шарп.

«Горжусь им. Он был сосредоточен в обороне. Это именно то, что ему нужно. Концентрация в защите поможет ему в нападении. Это заряжает его на игру», – прокомментировал результат Биллапс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oregonian
logoШэйдон Шарп
logoЧикаго
logoЧонси Биллапс
logoНБА
logoПортленд
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