«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума или Майкла Портера
«Рэпторс» могут предпринять попытку усиления состава перед дедлайном.
Как сообщает обозреватель Бретт Сигел, перестраивающийся канадский клуб необязательно будет распродавать игроков, но может попытаться усилить состав.
«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума из «Нового Орлеана». Ветеран рассматривается как возможный наставник для молодого костяка команды.
Если «Денвер» решится обменять Майкла Портера, «Рэпторс» стоит рассматривать как одного из претендентов на форварда.
Келли Олиник, Брюс Браун и Дэвион Митчелл названы в качестве игроков, которые могут покинуть команду перед дедлайном.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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