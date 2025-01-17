«Торонто» с высокой вероятностью обменяет Брюса Брауна. Крис Буше также является кандидатом на трейд
Названы игроки «Рэпторс», которые могут сменить команду перед дедлайном.
По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, «Торонто» с высокой вероятностью обменяет свингмена Брюса Брауна.
Форвард Крис Буше в последнее время также стал рассматриваться как кандидат на трейд.
28-летний Браун в 8 матчах сезона набирает 6,0 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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