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  • «Торонто» с высокой вероятностью обменяет Брюса Брауна. Крис Буше также является кандидатом на трейд
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«Торонто» с высокой вероятностью обменяет Брюса Брауна. Крис Буше также является кандидатом на трейд

Названы игроки «Рэпторс», которые могут сменить команду перед дедлайном.

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, «Торонто» с высокой вероятностью обменяет свингмена Брюса Брауна.

Форвард Крис Буше в последнее время также стал рассматриваться как кандидат на трейд.

28-летний Браун в 8 матчах сезона набирает 6,0 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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logoБрюс Браун
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