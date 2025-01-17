«Торонто» с высокой вероятностью обменяет Брюса Брауна. Крис Буше также является кандидатом на трейд

Названы игроки «Рэпторс», которые могут сменить команду перед дедлайном.

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, «Торонто » с высокой вероятностью обменяет свингмена Брюса Брауна .

Форвард Крис Буше в последнее время также стал рассматриваться как кандидат на трейд.

28-летний Браун в 8 матчах сезона набирает 6,0 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.