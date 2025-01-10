«Денвер» интересуется Крисом Буше
Крис Буше может сменить клуб.
Канадский форвард «Торонто» (31 год, 206 см) является объектом внимания нескольких команд НБА. По информации источников, интерес к «большому» проявляет «Денвер».
Во время отсутствия заболевшего центрового Николы Йокича клуб был вынужден выпускать в стартовом составе в передней линии ветерана Деандре Джордана.
Буше набирает 10,3 очка и 4,3 подбора за 17,5 минуты в среднем в этом сезоне. Форвард удачно провел последний матч против лидера чемпионата «Кливленда». На его счету 23 очка и 12 подборов в проигранном матче (126:132).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем