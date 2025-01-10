«Денвер» интересуется Крисом Буше

Крис Буше может сменить клуб.

Канадский форвард «Торонто » (31 год, 206 см) является объектом внимания нескольких команд НБА . По информации источников, интерес к «большому» проявляет «Денвер ».

Во время отсутствия заболевшего центрового Николы Йокича клуб был вынужден выпускать в стартовом составе в передней линии ветерана Деандре Джордана .

Буше набирает 10,3 очка и 4,3 подбора за 17,5 минуты в среднем в этом сезоне. Форвард удачно провел последний матч против лидера чемпионата «Кливленда». На его счету 23 очка и 12 подборов в проигранном матче (126:132).