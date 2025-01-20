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Чендлер Парсонс: «Норман Пауэлл – лучший игрок «Клипперс»

Чендлер Парсонс впечатлен сезоном «Клипперс».

«Возвращение Кавая Ленарда похоже на глоток свежего воздуха. Это игрок, на которого можно положиться, когда он на площадке, он правильно распорядится мячом, добудет очки.

Но Норман Пауэлл – лучший игрок команды. Он основной источник очков. Показатели Джеймса Хардена универсальнее, он также проводит отличный сезон. Но именно игра Пауэлла, глубина состава, надежность Ивицы Зубаца – все это вместе впечатляет. Они укомплектованы, сбалансированы, хорошо защищаются. Добавление Кавая Ленарда добавляет им потенциала. Похоже на ситуацию Криса Миддлтона в «Милуоки».

Не думаю, что они доберутся до финала Запада, но они проводят чертовски хороший сезон, могут стать еще лучше и добавляют во всех компонентах», – заключил ведущий подкаста Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoКлипперс
logoНБА
logoКавай Ленард
logoИвица Зубац
logoДжеймс Харден
logoНорман Пауэлл
logoЧендлер Парсонс
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