Остин Ривз об игре на новой арене «Клипперс»: «Слышал, что это очень крутое место»

«Лейкерс» проведут гостевую встречу с «Клипперс».

Дерби впервые пройдет на новой арене Intuit Dome.

«Слышал, что это очень крутое место. Действительно классное.

Норман Пауэлл играет на уровне Матча всех звезд. Вместе с Харденом они являются двигателем их нападения. У них отличная команда, нам нужно быть готовыми.

Воодушевлен возможностью посоревноваться с ними», – заключил защитник Остин Ривз .

«Обычная поездка на новую арену. Как когда «Голден Стэйт» переехал на новое место. Та же самая ситуация, как и с любым другим клубом, получившим новую домашнюю площадку», – не разделил энергичности своего одноклубника звездный форвард Леброн Джеймс .