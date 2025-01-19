Остин Ривз об игре на новой арене «Клипперс»: «Слышал, что это очень крутое место»
«Лейкерс» проведут гостевую встречу с «Клипперс».
Дерби впервые пройдет на новой арене Intuit Dome.
«Слышал, что это очень крутое место. Действительно классное.
Норман Пауэлл играет на уровне Матча всех звезд. Вместе с Харденом они являются двигателем их нападения. У них отличная команда, нам нужно быть готовыми.
Воодушевлен возможностью посоревноваться с ними», – заключил защитник Остин Ривз.
«Обычная поездка на новую арену. Как когда «Голден Стэйт» переехал на новое место. Та же самая ситуация, как и с любым другим клубом, получившим новую домашнюю площадку», – не разделил энергичности своего одноклубника звездный форвард Леброн Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
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