«Оклахома» – единоличный фаворит Запада в плей-офф по оценке ESPN, еще 5 команд претендуют на финал конференции

ESPN спрогнозировал лидеров Западной конференции.

Явным фаворитом на выход в общий финал является «Оклахома», лидирующая в таблице с результатом 35-7.

В число претендентов на выход в финал конференции ESPN зачислил 5 клубов (не в порядке силы): «Даллас », «Денвер », «Хьюстон », «Клипперс » и «Мемфис».

«Голден Стэйт », деливший звание главного фаворита с «Тандер» в рейтинге в ноябре, упал до третьей группы команд с низкими ожиданиями в плей-офф. Вместе с «Уорриорз» в нее входят «Лейкерс», «Миннесота» и «Сакраменто».