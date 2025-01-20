«Оклахома» – единоличный фаворит Запада в плей-офф по оценке ESPN, еще 5 команд претендуют на финал конференции
ESPN спрогнозировал лидеров Западной конференции.
Явным фаворитом на выход в общий финал является «Оклахома», лидирующая в таблице с результатом 35-7.
В число претендентов на выход в финал конференции ESPN зачислил 5 клубов (не в порядке силы): «Даллас», «Денвер», «Хьюстон», «Клипперс» и «Мемфис».
«Голден Стэйт», деливший звание главного фаворита с «Тандер» в рейтинге в ноябре, упал до третьей группы команд с низкими ожиданиями в плей-офф. Вместе с «Уорриорз» в нее входят «Лейкерс», «Миннесота» и «Сакраменто».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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