Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Оклахома» и «Бостон» в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» вернул себе первое место. Команда выиграла 8 из 9 последних матчей и победила «Бостон», «Денвер» и «Милуоки». Поражение от «Чикаго» не дало «Бостону» возможности побороться за место выше в рейтинге.

«Лейкерс» и «Сан-Антонио» поднялись на три строчки.

Полный рейтинг: