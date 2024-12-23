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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Оклахома» и «Бостон» в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» вернул себе первое место. Команда выиграла 8 из 9 последних матчей и победила «Бостон», «Денвер» и «Милуоки». Поражение от «Чикаго» не дало «Бостону» возможности побороться за место выше в рейтинге.

«Лейкерс» и «Сан-Антонио» поднялись на три строчки.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 2)

  2. «Оклахома» (1)

  3. «Бостон» (3)

  4. «Мемфис» (5)

  5. «Даллас» (4)

  6. «Хьюстон» (6)

  7. «Нью-Йорк» (7)

  8. «Милуоки» (8)

  9. «Орландо» (11)

  10. «Денвер» (12)

  11. «Голден Стэйт» (13)

  12. «Миннесота» (9)

  13. «Майами» (10)

  14. «Клипперс» (16)

  15. «Лейкерс» (18)

  16. «Сан-Антонио» (19)

  17. «Атланта» (14)

  18. «Индиана» (20)

  19. «Финикс» (15)

  20. «Сакраменто» (17)

  21. «Чикаго» (22)

  22. «Детройт» (24)

  23. «Филадельфия» (21)

  24. «Бруклин» (23)

  25. «Юта» (27)

  26. «Торонто» (25)

  27. «Портленд» (28)

  28. «Шарлотт» (26)

  29. «Новый Орлеан» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoФиладельфия
logoТоронто
logoМайами
logoЮта
logoМемфис
logoБостон
logoОклахома-Сити
logoПортленд
logoБруклин
logoНовый Орлеан
logoНью-Йорк
logoСан-Антонио
logoОрландо
logoДаллас
logoМиннесота
logoКливленд
logoШарлотт
logoДенвер
logoАтланта
logoСакраменто
logoФиникс
logoНБА
logoХьюстон
logoИндиана
logoЧикаго
logoДетройт
logoВашингтон
logoМилуоки
logoЛейкерс
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