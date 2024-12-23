Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Оклахома» и «Бостон» в Топ-3
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Кливленд» вернул себе первое место. Команда выиграла 8 из 9 последних матчей и победила «Бостон», «Денвер» и «Милуоки». Поражение от «Чикаго» не дало «Бостону» возможности побороться за место выше в рейтинге.
«Лейкерс» и «Сан-Антонио» поднялись на три строчки.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 2)
«Оклахома» (1)
«Бостон» (3)
«Мемфис» (5)
«Даллас» (4)
«Хьюстон» (6)
«Нью-Йорк» (7)
«Милуоки» (8)
«Орландо» (11)
«Денвер» (12)
«Голден Стэйт» (13)
«Миннесота» (9)
«Майами» (10)
«Клипперс» (16)
«Лейкерс» (18)
«Сан-Антонио» (19)
«Атланта» (14)
«Индиана» (20)
«Финикс» (15)
«Сакраменто» (17)
«Чикаго» (22)
«Детройт» (24)
«Филадельфия» (21)
«Бруклин» (23)
«Юта» (27)
«Торонто» (25)
«Портленд» (28)
«Шарлотт» (26)
«Новый Орлеан» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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