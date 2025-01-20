Билл Симмонс, скорее всего, продолжит сотрудничество со Spotify в рамках платформы The Ringer

Билл Симмонс подпишет новый контракт со Spotify.

Источники в медиа сообщают, что известный обозреватель, скорее всего, останется на платформе The Ringer, проданной им стриминговому сервису в 2020 году. Сотрудничество с Симмонсом в первые годы было условием сделки, но текущий контракт журналиста заканчивается в феврале.

Симмонс высказывал недовольство взаимодействием с корпоративной структурой Spotify и вел переговоры о возможном новом проекте, но подписания The Ringer последних месяцев, возможно, свидетельствуют о достигнутых им договоренностях с корпоративным владельцем.