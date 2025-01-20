Билл Симмонс, скорее всего, продолжит сотрудничество со Spotify в рамках платформы The Ringer
Билл Симмонс подпишет новый контракт со Spotify.
Источники в медиа сообщают, что известный обозреватель, скорее всего, останется на платформе The Ringer, проданной им стриминговому сервису в 2020 году. Сотрудничество с Симмонсом в первые годы было условием сделки, но текущий контракт журналиста заканчивается в феврале.
Симмонс высказывал недовольство взаимодействием с корпоративной структурой Spotify и вел переговоры о возможном новом проекте, но подписания The Ringer последних месяцев, возможно, свидетельствуют о достигнутых им договоренностях с корпоративным владельцем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Semafor
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