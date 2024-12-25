«Не уверен, что нам нужна их угрюмая, неловкая энергия». Билл Симмонс считает, что «Вулвс» не заслуживает играть в Рождество

Билл Симмонс считает, что «Миннесота» не заслуживает играть в Рождество.

«Стоит ли НБА выдавить «Тимбервулвс» из Рождества? Не уверен, что нам нужна их угрюмая, неловкая энергия — мы можем получить ее от наших собственных семей», – написал известный спортивный эксперт в соцсети.