  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Не уверен, что нам нужна их угрюмая, неловкая энергия». Билл Симмонс считает, что «Вулвс» не заслуживает играть в Рождество
2

«Не уверен, что нам нужна их угрюмая, неловкая энергия». Билл Симмонс считает, что «Вулвс» не заслуживает играть в Рождество

Билл Симмонс считает, что «Миннесота» не заслуживает играть в Рождество.

«Стоит ли НБА выдавить «Тимбервулвс» из Рождества? Не уверен, что нам нужна их угрюмая, неловкая энергия — мы можем получить ее от наших собственных семей», – написал известный спортивный эксперт в соцсети.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Билла Симмонса в соцсети X
logoМиннесота
logoНБА
logoБилл Симмонс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Голден Стэйт» против «Лейкерс» и другие матчи
1354 минуты назад
«Миннесота» – печаль: скатились в середняка НБА, а ведь им даже дали матч на Рождество
25сегодня, 07:40
Выход Луки Дончича в рождественской игре с «Миннесотой» пока под вопросом
сегодня, 04:07
Донован Митчелл о разногласиях с Руди Гобером: «Мы были не очень зрелыми»
вчера, 19:21
Рекомендуем
Главные новости
Крис Пол: «Нет лучшего места для игры в Рождество, чем Нью-Йорк»
1 минуту назад
«1 очко, 0 подборов, 2-3 передачи». Дерон Уильямс представил, как бы он сейчас играл в НБА
10 минут назад
«Айверсон, Роуз, Карри». Лу Уильямс считает, что Деррик Роуз заслуживает попадания в Зал славы
137 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Пармой»
47 минут назадLive
НБА. «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Голден Стэйт» против «Лейкерс» и другие матчи
1354 минуты назад
Евгений Богачев: «Алексей Швед не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае»
155 минут назад
Чендлер Парсонс: «Джеймс Харден и Норман Пауэлл заслуживают участия в Матче звезд больше, чем Стеф Карри»
5сегодня, 14:14
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» принимает «Енисей»
сегодня, 14:03Live
Киллиан Хэйс: «Были предложения из Евролиги и Еврокубка»
сегодня, 13:53
Прощание с Янисом Тиммой пройдет в пятницу в Риге
6сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
27 минут назад
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
сегодня, 13:46
Бронни Джеймс: «Стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами»
6сегодня, 12:08
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
сегодня, 11:27
О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
1сегодня, 11:07Фото
Тони Джекири из ЦСКА поздравил с Новым годом в валенках
сегодня, 09:44Видео
Джамал Кроуфорд в хронологическом порядке перечислил тренеров, за которых играл по ходу 20-летней карьеры в НБА
сегодня, 05:57Видео
«Виллербан» на несколько месяцев потерял Мбайе Ндиайе из-за травмы колена
сегодня, 05:44
Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «Учитывая обстоятельства, для нас это будет как финал»
сегодня, 05:25
«Майами» переведет Кешада Джонсона на стандартный двухлетний контракт
вчера, 21:06
Рекомендуем