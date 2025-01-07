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Билл Симмонс: «Обмен Джимми Батлера произойдет на этой неделе»

Билл Симмонс заявил, что обмен Джимми Батлера произойдет в ближайшее время.

«Обмен Батлера произойдет на этой неделе.

Я говорил о «Хьюстоне», но сегодня «Хьюстон» обыграл «Лейкерс». Это была хорошая игра, напряженная. Я говорил, что у них будет тяжелый январь, потому что есть шанс, что «Сан-Антонио» выйдет в плей-офф.

Мы с Хаусом говорили об этом в четверг, и теперь коэффициенты на обмена Батлера в «Сперс» равны «+350». Это как раз то, о чем мы говорили. У них нет коэффициентов на «Хьюстон», но «Сан-Антонио» придется перепрыгнуть «Лейкерс» или «Хьюстон». Мы думаем, что Вемби теперь входит в Топ-7, и, возможно, они совершат обмен», – сказал эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yardbarker
logoДжимми Батлер
возможные переходы
logoВиктор Вембаньяма
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logoБилл Симмонс
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