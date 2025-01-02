Билл Симмонс: «Сперс» и «Хит» отлично подошли бы Зайону. Только представьте его вместе с Вемби»
Билл Симмонс назвал команды, в которых Зайон может реанимировать карьеру.
Форвард «Нового Орлеана», по слухам, может сменить команду в результате обмена.
«Сперс» и «Хит» отлично подошли бы Зайону, я считаю.
Если «Сан-Антонио» выменяет Уильямсона, представьте, какой была бы реакция в лиге. Только не это. Черт, нет! Только представьте его вместе с Вемби.
Мне очень нравится вариант с «Майами». Особенно если эта история с Джимми Батлером продолжит ухудшаться», – считает известный журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bill Simmons
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