Билл Симмонс: «Сперс» и «Хит» отлично подошли бы Зайону. Только представьте его вместе с Вемби»

Билл Симмонс назвал команды, в которых Зайон может реанимировать карьеру.

Форвард «Нового Орлеана», по слухам, может сменить команду в результате обмена.

«Сперс» и «Хит» отлично подошли бы Зайону , я считаю.

Если «Сан-Антонио » выменяет Уильямсона, представьте, какой была бы реакция в лиге. Только не это. Черт, нет! Только представьте его вместе с Вемби .

Мне очень нравится вариант с «Майами ». Особенно если эта история с Джимми Батлером продолжит ухудшаться», – считает известный журналист.