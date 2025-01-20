«Меня больше интересуют командные победы». Кавай Ленард взял планку в 14000 очков за карьеру
Кавай Ленард превысил отметку в 14000 очков в регулярных сезонах НБА.
Форвард «Клипперс» вошел в Топ-200 по этому показателю в прошлом сезоне и сейчас находится на 196 месте (14005).
«Не рассматриваю это как значительное достижение. Меня больше беспокоят командные победы, возможность дойти до самого конца сезона. Но я благодарен богу за эти моменты. Не принимаю их как должное», – поделился Ленард.
Баскетболист выступает с контролем игрового времени. Ленард набрал 19 очков (9 из 13 с игры) и 4 передачи за 24 минуты на площадке в победном матче с «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
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