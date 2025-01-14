Кавай Ленард о пожарах в Лос-Анджелесе: «Все не в порядке»

Кавай Ленард ответил на вопрос о пожарах в Лос-Анджелесе.

Репортер: «Вы живете в районе, который пострадал от пожара в Палисейдс. Ваш дом в порядке? Все в порядке, ваши соседи в порядке?»

Кавай Ленард : «Как известно, все не в порядке. Вы видели, как сгорели дома, так что это само собой разумеется».

Форвард «Клипперс » покидал расположение команды, чтобы быть рядом с семьей, которая была вынуждена покинуть дом из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.