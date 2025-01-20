Остин Ривз рухнул на паркет после финта Кавая Ленарда

Кавай Ленард издевательски разобрался с Остином Ривзом.

Форвард «Лейкерс » оказался на паркете после финта звезды «Клипперс ».

Первое в нынешнем сезоне дерби Лос-Анджелеса осталось за «Клипперс» (116:102), Кавай набрал 19 очков и 4 передачи.