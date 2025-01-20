«Шарлотт» хочет обменять Джоша Окоги, полученного в сделке с «Финиксом»

Стал известен план «Шарлотт» по Джошу Окоги.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Хорнетс» попробуют обменять полученного в недавней сделке с «Санз» 26-летнего форварда до дедлайна.

В 25 матчах сезона Окоги набирает 6,0 очка и 2,9 подбора в среднем за игру.