«Шарлотт» хочет обменять Джоша Окоги, полученного в сделке с «Финиксом»
Стал известен план «Шарлотт» по Джошу Окоги.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Хорнетс» попробуют обменять полученного в недавней сделке с «Санз» 26-летнего форварда до дедлайна.
В 25 матчах сезона Окоги набирает 6,0 очка и 2,9 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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