Василие Мицич может вернуться в Европу в межсезонье-2025. На игрока «Шарлотт» претендует «Црвена Звезда»
Василие Мицич может вернуться в Евролигу.
Разыгрывающий «Шарлотт» рассмотрит вариант с возвращением в Европу в межсезонье-2025, когда в его контракте может быть активирована опция клуба.
На игрока «Хорнетс» претендует «Црвена Звезда». Серб также интересен «Панатинаикосу».
31-летний Мицич в среднем набирает 7,0 очка, 2,3 подбора и 3,5 передачи в 25 матчах этого сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportske.net
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