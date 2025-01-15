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Василие Мицич может вернуться в Европу в межсезонье-2025. На игрока «Шарлотт» претендует «Црвена Звезда»

Василие Мицич может вернуться в Евролигу.

Разыгрывающий «Шарлотт» рассмотрит вариант с возвращением в Европу в межсезонье-2025, когда в его контракте может быть активирована опция клуба.

На игрока «Хорнетс» претендует «Црвена Звезда». Серб также интересен «Панатинаикосу».

31-летний Мицич в среднем набирает 7,0 очка, 2,3 подбора и 3,5 передачи в 25 матчах этого сезона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportske.net
logoЦрвена Звезда
logoШарлотт
logoПанатинаикос
возможные переходы
logoНБА
logoВасилие Мицич
logoTurkish Airlines EuroLeague
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