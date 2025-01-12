«Финикс» активно пытается заполучить Ника Ричардса
«Санз» пытаются выменять Ника Ричардса у «Хорнетс».
«Финикс» активно ведет переговоры с «Шарлотт» по поводу возможного обмена центрового Ника Ричардса. По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Санз» предлагают за Ричардса центрового Юсуфа Нуркича, но вместо него в итоге могут отдать истекающий контракт Джоша Окоги.
Интерес к Ричардсу также проявляют «Милуоки», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Лейкерс». Центровой, получающий 5 млн долларов в год, в нынешнем сезоне набирает 9,2 очка, 7,7 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.
Сегодня «Санз» и «Хорнетс» сыграют друг с другом в Финиксе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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