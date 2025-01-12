«Финикс» активно пытается заполучить Ника Ричардса

«Санз» пытаются выменять Ника Ричардса у «Хорнетс».

«Финикс » активно ведет переговоры с «Шарлотт » по поводу возможного обмена центрового Ника Ричардса . По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Санз» предлагают за Ричардса центрового Юсуфа Нуркича , но вместо него в итоге могут отдать истекающий контракт Джоша Окоги .

Интерес к Ричардсу также проявляют «Милуоки», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Лейкерс». Центровой, получающий 5 млн долларов в год, в нынешнем сезоне набирает 9,2 очка, 7,7 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

Сегодня «Санз» и «Хорнетс» сыграют друг с другом в Финиксе.