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«Финикс» активно пытается заполучить Ника Ричардса

«Санз» пытаются выменять Ника Ричардса у «Хорнетс».

«Финикс» активно ведет переговоры с «Шарлотт» по поводу возможного обмена центрового Ника Ричардса. По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Санз» предлагают за Ричардса центрового Юсуфа Нуркича, но вместо него в итоге могут отдать истекающий контракт Джоша Окоги.

Интерес к Ричардсу также проявляют «Милуоки», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Лейкерс». Центровой, получающий 5 млн долларов в год, в нынешнем сезоне набирает 9,2 очка, 7,7 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

Сегодня «Санз» и «Хорнетс» сыграют друг с другом в Финиксе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoНик Ричардс
logoНБА
logoДжош Окоги
logoШарлотт
logoФиникс
logoЮсуф Нуркич
возможные переходы
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