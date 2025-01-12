«Финикс» ведет переговоры с «Шарлотт» об обмене Юсуфа Нуркича на Ника Ричардса
«Санз» хотят заполучить Ника Ричардса.
Центровой Юсуф Нуркич был переведен на скамейку запасных, а потом и потерял место в ротации команды. По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Финикс» ведет переговоры с «Шарлотт» об обмене боснийца и драфт-пиков второго раунда на центрового Ника Ричардса.
Ричардс (27 лет, 213 см) проводит 5-й сезон в лиге и набирает 9,2 очка, 7,7 побора и 1,3 блок-шота за 21,2 минуты в среднем. У баскетболиста осталось два сезона (включая текущий) по контракту с зарплатой 5 миллионов долларов.
«Хорнетс» добавят к сделке еще одного игрока в случае успешных переговоров.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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