«Финикс» ведет переговоры с «Шарлотт» об обмене Юсуфа Нуркича на Ника Ричардса

«Санз» хотят заполучить Ника Ричардса.

Центровой Юсуф Нуркич был переведен на скамейку запасных, а потом и потерял место в ротации команды. По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Финикс » ведет переговоры с «Шарлотт » об обмене боснийца и драфт-пиков второго раунда на центрового Ника Ричардса .

Ричардс (27 лет, 213 см) проводит 5-й сезон в лиге и набирает 9,2 очка, 7,7 побора и 1,3 блок-шота за 21,2 минуты в среднем. У баскетболиста осталось два сезона (включая текущий) по контракту с зарплатой 5 миллионов долларов.

«Хорнетс» добавят к сделке еще одного игрока в случае успешных переговоров.