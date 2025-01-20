Тайрон Лю о победе над «Лейкерс» на новой арене: «Чувствовали себя как дома»

Тайрон Лю поделился впечатлениями от победы над «Лейкерс» на новой арене.

«Клипперс » впервые сыграли с принципиальным соперником на новой арене Intuit Dome и победили со счетом 116:102.

«Мы чувствовали себя как дома, начиная с представления составов и заканчивая моментом, когда болельщики освистывали «Лейкерс ».

Наши поклонники отлично себя проявили, они здорово поддержали нас», – считает главный тренер «Клипперс».