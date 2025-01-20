Тайрон Лю о победе над «Лейкерс» на новой арене: «Чувствовали себя как дома»
Тайрон Лю поделился впечатлениями от победы над «Лейкерс» на новой арене.
«Клипперс» впервые сыграли с принципиальным соперником на новой арене Intuit Dome и победили со счетом 116:102.
«Мы чувствовали себя как дома, начиная с представления составов и заканчивая моментом, когда болельщики освистывали «Лейкерс».
Наши поклонники отлично себя проявили, они здорово поддержали нас», – считает главный тренер «Клипперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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