«Лейкерс» и «Клипперс» впервые за 25 лет в один день провели домашние матчи

«Лейкерс» и «Клипперс» провели домашние матчи в один и тот же вечер.

Поскольку представляющие Лос-Анджелес клубы больше не играют на одной арене, впервые с 1999 года домашние матчи с их участием состоялись в один и тот же вечер.

«Клипперс» уступили «Рокетс» на паркете Intuit Dome, а «Лейкерс» справились с «Блэйзерс» на Crypto.com Arena.

«Клипперс » играли на одной арене с «Лейкерс » с 1999 года, когда они переехали в Staples Center из Los Angeles Memorial Sports Arena.