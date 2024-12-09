«Лейкерс» и «Клипперс» впервые за 25 лет в один день провели домашние матчи
«Лейкерс» и «Клипперс» провели домашние матчи в один и тот же вечер.
Поскольку представляющие Лос-Анджелес клубы больше не играют на одной арене, впервые с 1999 года домашние матчи с их участием состоялись в один и тот же вечер.
«Клипперс» уступили «Рокетс» на паркете Intuit Dome, а «Лейкерс» справились с «Блэйзерс» на Crypto.com Arena.
«Клипперс» играли на одной арене с «Лейкерс» с 1999 года, когда они переехали в Staples Center из Los Angeles Memorial Sports Arena.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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