Источник: «Если бы Тайрон Лю был доступен, «Лейкерс» уже заключили бы с ним соглашение»

«Лейкерс» внимательно следят за переговорами между Тайроном Лю и «Клипперс».

«Если бы был доступен, «Лейкерс» уже заключили бы с ним соглашение.

Они знают, что облажались несколько лет назад, и хотели бы исправить ошибку. Проблема в том, что « » знают, что «Лейкерс» хотят заполучить Лю. Помимо того, что Лю – хороший тренер, Стив Балмер не хочет помогать «Лейкерс» становиться лучше», – сказал источник, близкий к « ».