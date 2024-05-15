Источник: «Если бы Тайрон Лю был доступен, «Лейкерс» уже заключили бы с ним соглашение»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» внимательно следят за переговорами между Тайроном Лю и «Клипперс».

«Если бы Тайрон Лю был доступен, «Лейкерс» уже заключили бы с ним соглашение.

Они знают, что облажались несколько лет назад, и хотели бы исправить ошибку. Проблема в том, что «Клипперс» знают, что «Лейкерс» хотят заполучить Лю. Помимо того, что Лю – хороший тренер, Стив Балмер не хочет помогать «Лейкерс» становиться лучше», – сказал источник, близкий к «Лейкерс».

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