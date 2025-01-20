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Болельщики «Клипперс» сбрили монобровь у картонного Энтони Дэвиса во время штрафных игрока «Лейкерс»

Болельщики «Клипперс» придумали оригинальный способ отвлечения Энтони Дэвиса.

Фанаты сбрили монобровь у картонного Дэвиса во время штрафных бросков игрока «Лейкерс».

«Клипперс» победили в первом в нынешнем сезоне дерби Лос-Анджелеса 116:102.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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