Болельщики «Клипперс» сбрили монобровь у картонного Энтони Дэвиса во время штрафных игрока «Лейкерс»
Болельщики «Клипперс» придумали оригинальный способ отвлечения Энтони Дэвиса.
Фанаты сбрили монобровь у картонного Дэвиса во время штрафных бросков игрока «Лейкерс».
«Клипперс» победили в первом в нынешнем сезоне дерби Лос-Анджелеса 116:102.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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