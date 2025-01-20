Домантас Сабонис оформил 37-й дабл-дабл в сезоне (29+18), «Сакраменто» разгромил «Вашингтон»

Домантас Сабонис помог «Сакраменто» одержать победу над «Вашингтоном» .

Бигмен «Кингз» набрал 29 очков, 18 подборов, 4 передачи и 1 перехват, калифорнийцы разгромили соперника со счетом 123:100.

Литовец реализовал 12 из 16 с игры за 32 минуты. Он оформил 37-й дабл-дабл в 39 матчах текущей регулярки.