Домантас Сабонис оформил 37-й дабл-дабл в сезоне (29+18), «Сакраменто» разгромил «Вашингтон»
Домантас Сабонис помог «Сакраменто» одержать победу над «Вашингтоном» .
Бигмен «Кингз» набрал 29 очков, 18 подборов, 4 передачи и 1 перехват, калифорнийцы разгромили соперника со счетом 123:100.
Литовец реализовал 12 из 16 с игры за 32 минуты. Он оформил 37-й дабл-дабл в 39 матчах текущей регулярки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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