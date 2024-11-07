Домантас Сабонис оформил трипл-дабл (17+11+13) без промахов и потерь
«Сакраменто» взял верх над «Торонто» (122:107).
Домантас Сабонис провел эффективный матч, оформив трипл-дабл без потерь и промахов. На его счету 17 очков, 11 подборов, 13 передач и 1 перехват при 6 из 6 с игры и 5 из 5 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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