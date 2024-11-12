Видео
1

Вембаньяма поверил в обманное движение Сабониса, но успел накрыть соперника

Виктор Вембаньяма исполнил красивый блок-шот.

Во время матча с «Сакраменто» бигмен «Сан-Антонио» поверил в обманное движение Домантаса Сабониса, но успел восстановить позицию и накрыть соперника.

Техасцы победили со счетом 116:96. Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.

Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДомантас Сабонис
logoВиктор Вембаньяма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вембаньяма подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф
259 минут назадВидео
Виктор Вембаньяма в игре с «Кингз» набрал 34 очка и 14 подборов, а также повторил личный рекорд по 3-очковым (6)
8сегодня, 05:26Видео
Виктор Вембаньяма и Оньека Оконгву – авторы лучших моментов игрового дня НБА
110 ноября, 08:10Видео
Виктор Вембаньяма установил рекорд карьеры по трехочковым (6) в проигранном матче с «Ютой»
910 ноября, 05:12Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефен Карри: «Странно видеть Клэя в майке с 31-м номером»
12 минут назад
Малик Монк выбыл из строя как минимум на 2 недели из-за повреждения голеностопа
25 минут назад
Донован Митчелл и Брэндон Бостон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:54Видео
Виктор Вембаньяма о 3-очковых: «Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться»
5сегодня, 06:35
Митч Джонсон: «Понимаю, почему все обсуждают броски Вембаньямы. Но мы не откажемся от этого из-за промахов»
5сегодня, 06:19
НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго» и стартовал с 12-0, 45 очков от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Клипперс» и другие результаты
59сегодня, 06:10
36 очков и 8 подборов от Донована Митчелла помогли «Кливленду» одержать 12-ю победу подряд
3сегодня, 06:07Видео
Никола Йокич – безусловный фаворит на приз MVP сезона (91,2% на успех по расчетам Basketball Reference)
6сегодня, 05:59
Виктор Вембаньяма в игре с «Кингз» набрал 34 очка и 14 подборов, а также повторил личный рекорд по 3-очковым (6)
8сегодня, 05:26Видео
«Кливленд» – 8-я команда в истории НБА, которой удалось стартовать с 12-0
11сегодня, 04:54
Ко всем новостям
Последние новости
Иван Лазарев представил сюжет о матче УНИКС – ЦСКА и совместном перелете с армейцами
50 минут назадВидео
Вембаньяма подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф
259 минут назадВидео
Донован Митчелл забросил с разворотом на 360 градусов
2сегодня, 06:50Видео
Бен Симмонс набрал 6 очков, 5 подборов и 12 передач за 22 минуты в матче с «Пеликанс»
4сегодня, 05:45
Дюрэнт отчитал Нуркича в паузе игры: «У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч!»
3сегодня, 05:35Видео
Малик Монк пропустит матч против «Сперс» из-за травмы голеностопа
вчера, 21:10
Адриатическая лига. КРКА уступил ФМП в овертайме, «Студентски центар» одолел «Морнар Бар»
вчера, 20:57
Чемпионат Греции. «Кардицас» обыграл «Паниониос»
вчера, 20:55
Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс завершил восстановление после операции на колене
вчера, 20:54
Костас Слукас и Эргин Атаман должны принять участие во встрече с «Маккаби»
вчера, 19:50