Вембаньяма поверил в обманное движение Сабониса, но успел накрыть соперника

Виктор Вембаньяма исполнил красивый блок-шот.

Во время матча с «Сакраменто » бигмен «Сан-Антонио » поверил в обманное движение Домантаса Сабониса , но успел восстановить позицию и накрыть соперника.

Техасцы победили со счетом 116:96. Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.

Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.