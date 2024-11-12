Вембаньяма поверил в обманное движение Сабониса, но успел накрыть соперника
Виктор Вембаньяма исполнил красивый блок-шот.
Во время матча с «Сакраменто» бигмен «Сан-Антонио» поверил в обманное движение Домантаса Сабониса, но успел восстановить позицию и накрыть соперника.
Техасцы победили со счетом 116:96. Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.
Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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