70 очков от Гилджес-Александера и Джо помогли «Оклахоме» выиграть у «Нью-Йорка» с разницей «+25»
Шэй Гилджес-Александер и Айзейя Джо блеснули в «Мэдисон Сквер Гардене».
Дуэт в сумме принес «Оклахоме» 70 очков в победном матче с «Нью-Йорком» (126:121).
На счету Гилджес-Александера 39 очков, Джо набрал 31.
«Тандер» проводили первую игру после завершения 15-матчевой победной серии в результате поражения от «Кавальерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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