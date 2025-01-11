70 очков от Гилджес-Александера и Джо помогли «Оклахоме» выиграть у «Нью-Йорка» с разницей «+25»

Шэй Гилджес-Александер и Айзейя Джо блеснули в «Мэдисон Сквер Гардене».

Дуэт в сумме принес «Оклахоме» 70 очков в победном матче с «Нью-Йорком» (126:121).

На счету Гилджес-Александера 39 очков, Джо набрал 31.

«Тандер» проводили первую игру после завершения 15-матчевой победной серии в результате поражения от «Кавальерс».