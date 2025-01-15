«Просто дети». Гилджес-Александер извинился перед репортером за поведение одноклубников во время интервью
Игроки «Тандер» повеселились во время интервью Шэя Гилджес-Александера.
После победы над «Филадельфией» лидер «Оклахомы» давал интервью клубному репортеру Нику Галло.
Собравшиеся по традиции после игры вместе баскетболисты стали вешать на журналиста полотенца.
«Извини, Ник. Просто дети. Мне жаль», – произнес канадец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем