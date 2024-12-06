«Уорриорз» планируют возвращение Стефена Карри в матче с «Вулвз» в пятницу
Стефен Карри близок к возвращению в строй.
Ожидается, что разыгрывающий «Уорриорз» выйдет на площадку в матче с «Вулвз» в пятницу
В клубе не исключают, что форвард Дрэймонд Грин в этот день также вернется в состав.
Карри и Грин оказались вне заявки на матч с «Рокетс» в четверг. Это первая игра бэк-ту-бэка, а также отрезка, на котором «воинам» предстоят три встречи за четыре дня.
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» занимается профилактикой состояния колена. Карри рассказывал, что следует протоколу, разработанному для предотвращения осложнений. Грина беспокоит икроножная мышца.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости