«Уорриорз» планируют возвращение Стефена Карри в матче с «Вулвз» в пятницу

Стефен Карри близок к возвращению в строй.

Ожидается, что разыгрывающий «Уорриорз» выйдет на площадку в матче с «Вулвз» в пятницу

В клубе не исключают, что форвард Дрэймонд Грин в этот день также вернется в состав.

Карри и Грин оказались вне заявки на матч с «Рокетс» в четверг. Это первая игра бэк-ту-бэка, а также отрезка, на котором «воинам» предстоят три встречи за четыре дня.

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» занимается профилактикой состояния колена. Карри рассказывал, что следует протоколу, разработанному для предотвращения осложнений. Грина беспокоит икроножная мышца.