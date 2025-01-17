Никола Йокич может пропустить матч с «Майами» из-за проблем с локтем

«Денвер» рискует провести встречу с «Майами» без своего лидера.

Участие в пятничной встрече центрового Николы Йокича находится под вопросом. У серба растяжение связок правого локтя. Разыгрывающего Джамала Мюррэя беспокоит воспаление в левом колене, но он с высокой вероятностью сможет выйти на площадку.