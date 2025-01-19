Алекса Аврамович о поражении от «Локо»: «Проиграли сегодня из‑за своих ошибок»

Алекса Аврамович заявил, что причиной поражения от «Локо» стали ошибки ЦСКА.

«Это был очень важный матч для нас. Обидно, проиграли только в два очка. Но мы сражались. Это поражение должно стать для нас уроком и очень серьезной мотивацией на будущее. Потому что мы чемпионы и лидеры, и в конце сезона мы должны быть первыми. Спасибо болельщикам за потрясающую поддержку.

Надо сказать, что у «Локомотива» очень хорошая команда. Прекрасно проявил себя сегодня Мартюк. Мы проиграли сегодня из‑за своих ошибок. Я вот потерял в конце игры мяч и промазал, но в следующий раз, обещаю, исправлюсь и забью», — сказал сербский защитник ЦСКА.

«Локомотив» победил ЦСКА в гостях со счетом 106:104. Армейцы потерпели первое поражение на домашней площадке в этом сезоне.