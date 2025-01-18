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Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»

Станислав Еремин поделился мнением об Александре Гомельском.

Легендарный тренер ушел из жизни 16 августа 2005 года в возрасте 77 лет. 18 января 2025‑го ему могло бы исполниться 97 лет.

«Великая личность. Одно то, что он выиграл Олимпийские игры, уже говорит о многом.

Он был новатором. Не представляете, сколько он перепробовал специалистов: каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты – кого только он ни брал. Он все пытался найти новое и свежее решение», – сказал известный в прошлом баскетболист и тренер.

На протяжении 18 лет Гомельский возглавлял сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира (1967, 1982) и шестикратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967, 1969, 1979, 1981).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoСборная СССР
logoЦСКА
logoСтанислав Еремин
logoАлександр Гомельский
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