Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»
Станислав Еремин поделился мнением об Александре Гомельском.
Легендарный тренер ушел из жизни 16 августа 2005 года в возрасте 77 лет. 18 января 2025‑го ему могло бы исполниться 97 лет.
«Великая личность. Одно то, что он выиграл Олимпийские игры, уже говорит о многом.
Он был новатором. Не представляете, сколько он перепробовал специалистов: каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты – кого только он ни брал. Он все пытался найти новое и свежее решение», – сказал известный в прошлом баскетболист и тренер.
На протяжении 18 лет Гомельский возглавлял сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира (1967, 1982) и шестикратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967, 1969, 1979, 1981).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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