Станислав Еремин поделился мнением об Александре Гомельском.

Легендарный тренер ушел из жизни 16 августа 2005 года в возрасте 77 лет. 18 января 2025‑го ему могло бы исполниться 97 лет.

«Великая личность. Одно то, что он выиграл Олимпийские игры, уже говорит о многом.

Он был новатором. Не представляете, сколько он перепробовал специалистов: каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты – кого только он ни брал. Он все пытался найти новое и свежее решение», – сказал известный в прошлом баскетболист и тренер.

На протяжении 18 лет Гомельский возглавлял сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира (1967, 1982) и шестикратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967, 1969, 1979, 1981).