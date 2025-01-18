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Андрей Ватутин: «Думаю, болельщики уже предвкушают матч ЦСКА против «Зенита»

Андрей Ватутин похвалил «Зенит» за подписание контракта с Алексеем Шведом.

«Отличный трансферный ход, и мне хочется отметить комплиментами действия коллег из «Зенита». После тяжелой травмы Ксавьера Муна, одного из лидеров команды, которому желаем скорейшего восстановления, они оперативно нашли классное решение проблемы.

Алексей — блестящий плеймейкер, один из лучших российских игроков поколения, возможно, самый узнаваемый действующий баскетболист нашей страны. Здорово, что он возвращается в Единую лигу ВТБ. Это добавит интереса к турниру, повышает интригу в борьбе лидеров.

Нам предстоит встретиться с «Зенитом» совсем скоро, 2 февраля. Думаю, болельщики уже сейчас предвкушают этот матч как знаменательное событие. С нетерпением ждем возможности снова увидеть Шведа на площадке, будем готовиться к сложным, но очень интересным поединкам с питерской командой», — сказал президент ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoЗенит
logoАндрей Ватутин
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