Андрей Ватутин: «Думаю, болельщики уже предвкушают матч ЦСКА против «Зенита»

Андрей Ватутин похвалил «Зенит» за подписание контракта с Алексеем Шведом.

«Отличный трансферный ход, и мне хочется отметить комплиментами действия коллег из «Зенита ». После тяжелой травмы Ксавьера Муна, одного из лидеров команды, которому желаем скорейшего восстановления, они оперативно нашли классное решение проблемы.

Алексей — блестящий плеймейкер, один из лучших российских игроков поколения, возможно, самый узнаваемый действующий баскетболист нашей страны. Здорово, что он возвращается в Единую лигу ВТБ. Это добавит интереса к турниру, повышает интригу в борьбе лидеров.

Нам предстоит встретиться с «Зенитом» совсем скоро, 2 февраля. Думаю, болельщики уже сейчас предвкушают этот матч как знаменательное событие. С нетерпением ждем возможности снова увидеть Шведа на площадке, будем готовиться к сложным, но очень интересным поединкам с питерской командой», — сказал президент ЦСКА .