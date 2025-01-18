Андрей Ватутин: «Думаю, болельщики уже предвкушают матч ЦСКА против «Зенита»
«Отличный трансферный ход, и мне хочется отметить комплиментами действия коллег из «Зенита». После тяжелой травмы Ксавьера Муна, одного из лидеров команды, которому желаем скорейшего восстановления, они оперативно нашли классное решение проблемы.
Алексей — блестящий плеймейкер, один из лучших российских игроков поколения, возможно, самый узнаваемый действующий баскетболист нашей страны. Здорово, что он возвращается в Единую лигу ВТБ. Это добавит интереса к турниру, повышает интригу в борьбе лидеров.
Нам предстоит встретиться с «Зенитом» совсем скоро, 2 февраля. Думаю, болельщики уже сейчас предвкушают этот матч как знаменательное событие. С нетерпением ждем возможности снова увидеть Шведа на площадке, будем готовиться к сложным, но очень интересным поединкам с питерской командой», — сказал президент ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий