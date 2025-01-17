Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис возглавят команды Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис были выбраны на Матч всех звезд.

«Локомотив-Кубань » под руководством Ведищева занимает 4-е место в турнирной таблице. Российский главный тренер возглавит команду «Хозяев». ЦСКА Пистиолиса лидирует в текущем розыгрыше. Греческий специалист будет руководить командой «Гостей». Матч пройдет 16 февраля в Москве.