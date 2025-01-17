Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис возглавят команды Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис были выбраны на Матч всех звезд.
«Локомотив-Кубань» под руководством Ведищева занимает 4-е место в турнирной таблице. Российский главный тренер возглавит команду «Хозяев».
ЦСКА Пистиолиса лидирует в текущем розыгрыше. Греческий специалист будет руководить командой «Гостей».
Матч пройдет 16 февраля в Москве.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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