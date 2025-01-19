Андрей Кириленко: «Алексей Швед – сильнейший игрок в нашей стране за последние 15 лет»
Андрей Кириленко прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».
«Конечно, я рад за Лешу! Швед за последние 15 лет сильнейший игрок в нашей стране. Несмотря на то, что ему 36 лет, он все равно является украшением чемпионата. Великолепный игрок!
Надеюсь, что Швед не потеряется. Мы все стареем. Не знаю, когда наступит момент. У всех по-разному. Например, у Леброна до сих пор не наступил, в 40 лет. У кого-то в 25 лет происходит. В прошлом году Швед показывал великолепный баскетбол. Желаю ему набрать кондиции, чтобы мы продолжали наслаждаться его игрой», – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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